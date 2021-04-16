Полиция разбирается с дракой водителей на Кутузовском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов начали проведение проверки обстоятельств драки, произошедшей в пятницу, 16 апреля, на Кутузовском проспекте в Москве.

По данным ТАСС, в поединке на проезжей части сошли таксист и мужчина, находившийся за рулем автомобиля BMW. Дорожный конфликт вышел за рамки словесной перепалки, и его участники пустили в ход кулаки.

Как утверждают некоторые СМИ, BMW принадлежит отечественному продюсеру, шоумену и актеру Гавриилу Гордееву, выступавшему в популярном развлекательном шоу под сценическим псевдонимом Гавр.

Отмечается, что самого Гордеева в момент инцидента в машине, которой управлял его водитель, не было.