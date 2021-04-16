Соперник ЦСКА по баскетбольной Евролиге пострадал от коронавируса

Матчи 1/4 финала баскетбольной Евролиги между турецким "Фенербахче" и московским ЦСКА могут не состояться в намеченный срок. В составе стамбульского клуба наблюдается вспышка коронавируса.

ЦСКА и "Фенербахче" предстоит сыграть серию до трех побед. Первый матч запланирован на 21 апреля в Москве. Однако эта встреча может не состояться в намеченный срок. В рядах турецкого клуба наблюдается вспышка коронавируса.

В среду в составе "Фенербахче" было выявлено два зараженных COVID-19. В четверг число инфицированных выросло до семи, сообщает Чемпионат.com. Теперь команда из Стамбула может в полном составе отправиться на двухнедельный карантин. Либо отправиться на матчи с ЦСКА в ослабленном составе.