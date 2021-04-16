Селфи: откровенные признания поклонников собственных фото

Селфи, "себяшка", автопортрет или просто портрет. Как ни назови, в социальные сети сегодня выкладываются сотни, тысячи фотографий. И делают это не только звезды или блогеры, но и люди мало кому известные.

Долгие годы фотография была свидетельством важных событий в жизни, встреч с дорогими сердцу людьми. Снимки хранили в специальных, зачастую довольно дорогих альбомах, пересматривали, вспоминая разные ситуации, передавали детям и внукам по наследству. И тут неожиданно наступило время, когда благодаря гаджетам каждый получил возможность не только фотографироваться, но и выставлять на всеобщее обозрение свои работы.

Зачем? Этот вопрос мне не давал покоя последние годы, поскольку я не люблю свои фотографии. Их у меня крайне мало, зато самый смешной укор в моей жизни случился, когда я выложила в Сеть свою фотографию, сделанную по просьбе благотворительного проекта. Я мгновенно получила комментарий от крестницы: "Сколько в тебе самолюбования! Отфренживаюсь!"

Фотография как отражение состояния, переживаний, перемен в жизни понятна. Но смысл ежедневных "себяшек" просто так долгое время от меня ускользал. А на днях подруга выложила россыпь из 18 одинаковых, на мой взгляд, фотографий, и я решилась. Задала этот вопрос на своей странице. Зачем? Зачем вы делаете селфи? Зачем украшаете себя с помощью "Фотошопа", если потом встречаетесь с людьми в реальности, а они вас не узнают?

Лента сначала замерла: формулировка показалась довольно жесткой, поэтому первые ответы были опасливыми, уклончивыми: "Да просто так, нипочему". Самыми активными оказались читатели, весело рапортующие, что селфи никогда не делают.

Пришлось усложнить им задачу: я попросила подумать – почему никогда?

Разговор шел больше суток. Обе стороны, поняв, что я никого не планирую высмеивать, а вопрос задала, чтобы понять мотивы, зачем тысячи селфи или почему ни одной фотографии, отвечали охотно и подробно. И ответы были даны как прогнозируемые, так и абсолютно неожиданные.

Начну с тех, кто селфи не делает. Оказалось, что практически все эти люди не любят любые фотографии со своим участием. Многие признались, что им не нравится результат, поэтому они перестали пытаться, хотя мечта осталась: "Так хочу хоть разочек получиться прилично. Прошу, сейчас у всех смартфоны. Бесполезно".

При этом отношение к чужим снимкам может быть разным. От схожего с моим непонимания, категорического неприятия и осуждения (вплоть до отфренживания селфи-друзей) до удовольствия от созерцания чужих фотографий.

Затем произошло неожиданное открытие от друга-художника, что селфи – это не только фотографии: "А я еще подумал, когда читал, что обычное селфи – это самый наивный и бесхитростный вариант селфи. Потому что на самом деле в блоге абсолютно все – селфи, и лишь варьируется в более сложных формах, чем обычная фотомордочка. Это данность публичного самовыражения. В каких-то совсем элементарных случаях это посыл "вот как классно я выгляжу". В более сложных: "Вот что мне нравится" или "Вот что для меня важно" или "Вот что я выбрал из всех впечатлений дня".

Что же касается той части аудитории, которая любит фотографироваться и не стесняется выкладывать свои фотографии в соцсети, самый простой и ожидаемый ответ был "потому что мне нравится". И это понятно: было бы странно, если бы люди постоянно и без принуждения делали то, что им не нравится.

Нравится людям их красота и то, как они выглядят: выражение лица, прическа, как они сегодня одеты. И даже какая в данный момент помада: "Я ставлю селфи, потому что я себе нравлюсь, и мне нравится потом через год в этот день видеть свое лицо". И они уверены, что остальные тоже ими восхищаются.

Кстати, "Фотошопом" они практически никогда не пользуются. Разве что под настроение похулиганить, посмеяться. И "чтобы быть еще больше похожей на себя в плане душевной прекрасности, обычно не видной за слоями бренной реальности". И по большей части "Фотошоп" они применяют не к селфи, а к своим портретам, сделанным кем-то еще.

Однако после этих простейших объяснений начались неожиданные откровения. Селфится человек, поскольку считается, что в Facebook быстрее становятся видны те посты, под которыми есть картинка. Чтобы не искать изображения в Сети, человек быстро делает селфи, тем самым поднимая свою публикацию.

Кто-то делает селфи, чтобы показать, что находится рядом с тем, что фотографирует. А есть люди, для кого изобразительные виды искусства ближе, чем выразительные, при этом они воспринимают сосцети как дневник. Или это "способ общения с родными и друзьями", с которыми нет возможности видеться часто. И даже презентации лечащему врачу своего состояния.

В любом из этих случаев ежедневное селфи – свидетельство и заявление: я здесь, я еще с вами, я присутствую, я вписан в бытие – зацепка в реальное из внутреннего человека.

Несколько человек признались, что у них тоже был комплекс с фотографиями: "Они мне очень редко нравились, а Facebook помог (отчасти) этот комплекс немного разрушить".

"Я очень не люблю свое лицо на фото и видео, поэтому когда мы резко рухнули в онлайн, мне понадобилась некоторая тренировка, чтоб смириться со своим видом".

"Всю жизнь не нравились свои фотографии (и вот пришлось работать онлайн). Меня просили записать ролик с упражнениями на мелкую моторику, а я не смогла – не чувствую размеров кадра, не умею держаться в камере, не умею делать свет, не нравлюсь себе. Но других вариантов работы не было – стала привыкать. И теперь разделяю, где я себе нравлюсь и где что-то не так, но это что-то можно поправить. Такое странное и незнакомое чувство, что я себе нравлюсь... мне нравится мой голос в записи, нравится еще что-то во мне. Для меня это разновидность психотерапии получилась. А сейчас интересно на других специалистов смотреть – здесь плохой свет, там нижняя губа так же дрожит на нервах, как у меня. Сочувствую теперь и сопереживаю".

Интересно, что те, кто начал делать селфи вынужденно во время пандемии коронавируса, намного чаще используют "ФотошопФ, чем другие. Видимо, так им проще привыкнуть к новой реальности: "Да, использую фильтры и выкладываю то, что нравится. Делаю это, чтобы поймать образ и атмосферу, поиграть с ними. На память, чтобы вспомнить, другим себя показать".

А потом люди попробовали меня уговорить начать делать селфи. Они говорили, что "селфи – это как пение в душе", а я отвечала, что вижу только свои недостатки, что начинаю рассматривать себя по деталям, и многие мне не нравятся. Но у мудрых оппонентов нашлись аргументы и тут: "Я тоже вижу. Но потом думаю, что другим до меня то особо дела нет, секунда на фото, 5 секунд на подпись, и побежали дальше. Так что это как терапия"…

Про терапию, кстати, многие говорили. Несколько человек написали, что и фотосессии могут лечить. Но я пока, видимо, настолько тяжело больна, что не могу рассматривать этот вид лечения. Фотографу, как и врачу, надо доверять. Почувствовать, что он на тебя с любовью смотрит.

А еще после этого разговора я уверена, что во всем нужна мера. Как написала подруга: "Иногда выставить свое фото – это приятно и нормально, но постить каждый день – в этом есть что-то болезненное. С другой стороны, если никогда не постить, тоже признак нездорового отношения к своей внешности. И это не только к селфи относится, но и к публикациям фотографий детей или цветов, стихов. Выходит, мы все постим то, что нас больше всего волнует и радует. Если это так, то те, кто постят свои селфи ежедневно, показывают, что они сами себя радуют и волнуют".

Поговорила я на эту тему и будто сто тысяч своих фотографий опубликовала. Но селфи пока так и не сделала.

Правда о себе

Как узнать правду о себе? У кого?

Спросить у тех, кто тебя любит? Они разве скажут правду о тебе?

Они же тебя любят.

Значит, надо искать тех, кто тебя не любит.

Да что же их искать?

Их полно.

И что они тебе скажут? Разве это будет правда о тебе?

Они же тебя не любят.

Значит, те, кто любит, не скажут правды о тебе и те, кто не любит, не скажут правды о тебе.

Остались те, кто не знает.

Михаил Жванецкий