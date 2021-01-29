Олеся Проглядова: с антителами после прививки чувствую себя намного свободнее

Как только стал известен результат испытаний вакцины от коронавируса, было объявлено о начале вакцинации. В числе первых прививку сделала журналист, писатель и пиарщик Олеся Проглядова. Несмотря на то, что сейчас большую часть работы Олеся выполняет из дома, ее сфера деятельности предполагает встречи с людьми разного возраста, состояния здоровья и, что скрывать, отношения к нему.

Осознавая, что риск заразиться велик Олеся решила не откладывать вакцинацию. первый этап был в декабре. После чего она согласилась дать интервью, но предупредила, что об "итогах и результатах" сможет говорить только после второго этапа введения вакцины от COVID-19 и выяснения, есть ли в организме антитела. Время пришло, и мы, наконец, поговорили не только о вакцинации, но и о паспорте вакцинированного. А также о том, как узнать, появились ли после прививки антитела и какие.

Напомню, что во время первого интервью Проглядова рассказала, что сделала прививку бесплатно по месту прикрепления ОМС в поликлинике в Москве, записавшись на сайте EMIAS. Это был "Спутник V", что и записано в сертификате. Побочные эффекты были Такие: общая слабость и тахикардия, которая держалась несколько дней.

Перед вакцинацией ей (как и всем) пришлось заполнить анкету: "Порядка 30 параграфов: какие болезни и какие препараты принимаешь. Дальше идешь к врачу, и он с тобой разговаривает".

- Анкета, это отлично. А тест на антитела делают?

- Мне тест никто не сделал и даже не спрашивали, есть ли они у меня.

- Какие от тебя потребовали документы, чтобы признать "годной"? Паспорт, омс?

- Только паспорт. И то для россиян можно делать с копией. ОМС не требуется, хотя многие очень переживают, что без него нельзя сделать. Но главная проблема людей в том, что они не знают, что им положено, а что нет. У огромного количества людей нет полиса, поэтому они не идут на вакцинацию.

- А потом пришло время второго этапа. Извини, начну с конца: после нее тебе стало плохо?

- Мне не стало плохо ни после первого раза, ни после второго. После первого раза была тахикардия, о которой мы говорили, и небольшая слабость: помню, я завалилась спать часов в 10, так меня вырубало... Да, в декабре меня записали сразу на 5 января, и я еще спросила: в праздники? Оказалось, что 5 числа они уже работают. Я приехала и, честно говоря, сильно удивилась – полный коридор людей, а ведь в первый раз я была одна. И они все приходили и приходили. Я сидела час в очереди!

- Это была общая очереди их тех, кто пришел и в первый раз и во второй?

- Да. Работало два кабинета. В какой-то момент, у одного кабинета наступил перерыв, потом у другого, и получилось, что очередь одна, общая. Было очень много пришедших в первый раз, и их прям трясло от страха – они чего-то наслушались. Так что я еще людей успокаивала: да расслабьтесь, я второй раз пришла, и у вас все будет хорошо! Затем в сертификате поставили штамп, что у меня две прививки, и я – свободный гражданин, также проверили не поднялась у меня температура, все ли у меня хорошо, как я себя чувствую. Рядом сидел дедушка, которому исполнилось 96 лет!

- Ух ты!

- Им гордились все врачи, они подходи и говорили: "А вы знаете, что у нас был дедуля, которому 96 лет"? Я к чему о нем говорю: скорее всего в ближайшее время мы столкнемся с паникой, потому что люди не умеют искать информацию. Например, этот дедушка, скорее всего, не найдет ее. Я об антителах. Почему о них никому не говорят, мне неизвестно. Я сама спросила: а что по антителам? Мне ответили: через 2 недели проверяйтесь.

- Давай уточним: ты сделала вторую прививку, вышла, посидела 15 минут, тебе поставили штампик и все, до свидания? И у тебя на руках официальный паспорт привитого, с тем, что ты с прививкой – молодец! Но при этом ты не знаешь, что у тебя самой внутри?

- Да.

- И если я не настолько дотошный человек, я никогда и не узнаю, как поживают мои антитела? А чтобы узнать я должна задать вопрос. Во-первых, я должна задать вопрос. Какой и – кому?

- Я задавала вопрос: а что с антителами? Когда на них надо проверяться, когда они появятся? Задавала я его и медсестре, которая мне делал прививку, и врачу. Мне было сказано, что примерно через две недели после второй прививки можно проверяться. На самом деле, нужна некая дотошность, но мы же сегодня все немножко маньяки. Прививки нам делают с первого дня жизни. По-моему, БЦЖ. Дальше все прививки расписаны. Но мы же никогда не проверяемся на антитела. Делая прививку от гриппа, против столбняка, полиомиелита ты никогда не проверяешь, есть у тебя антитела или нет. Но сейчас мы столкнулись с совершенно другой реальностью.

- Кстати, мы действительно не знаем, есть ли у нас антитела, и если снова будет эпидемия полиомиелита, неизвестно, заболеем мы или нет.

- Впервые в жизни я задалась этим вопросом, когда была мини эпидемия кори, которая опасна больше для взрослых, а не для детей. Тогда я подумала — у меня же была в детстве прививка против кори, но я прочитала, что ее надо повторять: почти все прививки не навсегда, они так или иначе заканчиваются. И когда я пришла к врачу с каким-то своим вопросом, я заодно спросила: а, может, мне нужна прививка от кори? И тогда она ответила: давайте сначала разберемся с антителами. Так несколько лет назад, я поняла, что есть такая штука, как проверка на антитела. У меня взяли кровь, и оказалось, что антитела против кори у меня сохранились с детства.

- Ты просто их не использовала.

- Да. Здесь такая же фигня, только мы уже заточены на антитела. Я уверена, что большинство решит, что прививка подействовала, и не будут проверяться на антитела. Но проверяться, к сожалению, надо.

- На самом деле, если бы ты не сказала, мне бы и в голову не пришло отдельно проверять их, либо я решила бы, что это входит "в комплект услуг": первый укол, второй укол, а через две недели надо прийти и тебе скажут – ты молодец или, наоборот, нет у тебя антител.

- По-хорошему так и должно было бы быть, но нет. Что хуже, большая часть людей в скором времени будет подвержена панике или станет писать, что прививка не работает, потому что они пойдут по ОМС проверяться и выяснится, что антител у них нет.

Я сама пошла в свою поликлинику, но оказалось, что антител у меня нет. И я вспомнила, что читала о прививке, что там действует другой белок. И проверяться надо на него. Я подумала — надо бы проверить. И выяснила, что после вакцинации надо сдавать другой тест на антитела, но его по ОМС не делают, а делают за деньги в коммерческих лабораториях. Причем надо понимать, что тест может быть количественный, а есть качественный. Всю юность я бегала от возможности попасть в медицинский институт, а теперь погрузилась...

- Наконец-то...

-... в медицину. Чуть раньше, до моей вакцинации, я узнала, что тесты бывают разными. С этим столкнулись мои родители, когда они переболели Covid-19: папа был в больнице, мама очень тяжело болела дома. Я все их заставляла поехать, сдать на антитела. Я-то привыкла, что захожу в EMIAS, нажимаю кнопку и через несколько дней, сдаю кровь на антитела.

Как выяснилось, все совсем иначе (уж не знаю, везде ли) в провинции. Чтобы ПЦР сдать, и то подключался Роспотребнадзор. Они позвонили: у вас Covid-19, вы сделали тест на ПЦР? И мама тогда возмутилась: ну какой тест на ПЦР, я умоляла, сделайте мне тест, у меня мужа увезли в больницу, но мне никто не стал его делать! И только так ей удалось сдать тест на ПЦР. Теста на антитела там в поликлиниках не существует в принципе. Чтобы сделать по ОМС на антитела, нужно прийти к врачу по месту прописки, сделать кучу анализов и взять направление в областную больницу. После этого поехать в областную больницу, прийти к врачу и он выпишет направление. Такая же подготовка требуется, если направляют на операцию. Поэтому люди там даже не знают о том, что есть какой-то тест на антитела.

- Но ты же сказала, что в Москве его тоже не делают бесплатно?

- Тест на обычные антитела делают.

- Обычные антитела? А после прививки вырабатываются какие-то необычные антитела?

- Да. Но подожди, я закончу про родителей. Они поехали в какую-то платную поликлинику, сделали тест на антитела, а им выдали тот самый качественный тест, в котором было просто написано "положительно", антитела есть. А сколько их – кто знает. И они ездили сдавать второй раз. Поэтому я заранее знала, что есть количественные и качественные тесты.

Теперь про "другой" тест. По ОМС делается тест на антитела для тех, кто переболел COVID. Пересказываю своими словами: когда ты болеешь, иммунная система активизируется, и у тебя образуются антитела. Вот после короновируса проверяют на N-белок. А когда тебе делают "Спутник", он мобилизует S-белок. И его ты проверяешь за деньги. Мне предлагали сделать качественный, который просто скажет – есть у меня антитела или нет, но мне интересно отслеживать динамику, я хочу понимать, как они будут изменяться в течение года.

- Если подытожить, антитела есть в удовлетворяющем тебя количестве.

- Их меньше, чем мне бы хотелось, но они есть. Как я прочитала в одной статье: хорошо от 50 до 300, а у меня их около 90. Но скорее всего они подрастут. Поэтому я хочу еще посмотреть через месяцок.

- Ты собираешься следить за деньги за белком? Вместо кино будешь ходить в лабораторию?

- Мне интересно. По сути я сама над собой, поставила эксперимент. Не то чтобы я как Пастер, но все равно эксперимент, поэтому мне интересно, как антитела будут меняться, как быстро они будут меняться, когда исчезнут. И скорее всего вторую прививку я буду делать другую. Ради интереса.

- После COVID у большого количества людей, особенно у болевших тяжело развивается синдром хронической усталости, депрессия – эмоциональные побочные эффекты. В связи с прививкой ты не замечала у себя чего-то подобного?

- Нет, наверное. У меня были, конечно, перепады настроения...

- Перепады настроения у нас у всех бывают. Я о таком состоянии, когда нет сил даже встать с кровати и дойти до туалета. Когда ничего не надо и не интересует.

- У меня ничего такого не было. Хроническая усталость, естественно, есть. Но как ей не быть. То есть все мое настроение и вся усталость связаны с объективными причинами, но никак не с COVID, и не с прививкой. Они каждый год такие же: я ненавижу зиму, я начинаю страдать уже в октябре, что начинается зима. В декабре я страдаю, что она пришла, а в январе я страдаю так, что все вокруг страдают тоже.

- Люди возраст 65+ хотят сделать прививку, чтобы вернуть бесплатный проезд. Остальные (многие) не скрывают – они рассчитывают, что прививка станет вторым паспортом при покупке билетов на курорты. При этом ходят слухи, будто привитых российской вакциной в Европу не пустят. Сегодня трудно сказать, как мы будем жить дальше, но наверняка ты составила какое-то мнение по этому поводу, что-то читала. Если хочешь, признайся, зачем ты сделала прививку – ради здоровья или из прагматизма. И, во-вторых, что ты думаешь по поводу этих слухов?

- Я привилась, когда еще даже не начали делать Pfizer, "Спутник" был первым. Поэтому тогда разговора не было, что прививка может стать вторым паспортом для выезда куда-то. Границы тогда закрывались (и закрываются они в принципе до сих пор). Так что я об этом не думала. Но кроме здоровья прагматизм, конечно, существовал. Здесь было два фактора: да, я хотела больше мобильности, без того, чтобы все время оглядываться на то, что рядом кто-то кашляет, что рядом кто-то без маски. Я хочу жить не то что совсем без страха (все равно есть опасность заразиться), но с меньшей накруткой. И я сейчас намного свободнее чувствую себя, я спокойно могу планировать поездки по России. Съездить к родителям, в любой другой город без опасений, что я свалюсь где-нибудь с температурой 40, и меня вынесут из отеля вперед ногами.

Что касается заграницы, то уже когда я сделала прививку, а ты написала первую статью, мне стали писать, что со "Спутником" за границу выпускать не будут. Мне стало смешно. Вернее, ночью, когда пришло сообщение, я психанула, но уже на следующее утро мне стало смешно. Pfizer только начали делать, и во всех странах жестко регламентировано кому, в какую очередь делать. То есть даже Европа между собой перемещаться с этим Pfizer начнет непонятно когда. А у нас уже выстроили теорию заговора, кого, куда не выпустят. Меня не выпустит курс евро! А если в течение года он изменится, там уже и Pfizer начнут всем делать. Поэтому сейчас переживать, что меня не выпустят в Европу, я не буду. В России есть куда поехать. Я могу, наконец, в Сергиев Посад прогуляться.

- Я как раз хотела спросить, чувствуешь ли ты, что стала свободнее? Рационально-то мы понимаем, что раз у тебя есть антитела, можно на улицу. С другой стороны, в человеке есть внерассудочное что-то, когда ты подсознательно все равно боишься: я выйду и все равно заболею. Такого у тебя нет?

- Люди, которые разрабатывали вакцину, писали, что заболеть можно, но болезнь будет очень легкой. Говорят же, я сделал от гриппа, и все равно заразился. Да, заразиться возможно, просто ты болел бы, например, 7 дней с температурой 40, а потом бы у тебя была пневмония, как осложнение, а здесь ты болел 3 дня с температурой 38 – есть разница. Заболеть можно, в голове это сидит, поэтому я все равно использую антисептики, все равно ношу маску в местах, где много людей...

- И тем более, что ты все равно не можешь без нее выйти.

- Я не могу даже в такси ехать без маски, даже зная, что водитель переболел, а у меня прививка, мы оба с ним едем в масках, потому что иначе нас остановит полицейский и впаяет обоим штраф. И в общественном транспорте заберут. Поэтому я все соблюдаю, но не с такой звериной серьезностью, как это происходило раньше. В этом смысле чувствую себя свободнее. Понятно, что абсолютно психологическое. Так у нас все психология. Например, ты делаешь прививку от столбняка, и уже не будешь переживать над каждой царапиной. И если я по какой-то причине поеду в Индию или Африку, я сделаю все прививки, которые нужны для этих мест. Это надо для меня, чтобы я себя свободней чувствовала.

Пока я купила билет на балет и собираюсь пойти в музей. Я очень хочу съездить в Питер, повидаться с друзьями, хочу съездить к родителям. Ну и, плюс ко всему, мы начинаем потихоньку выходить на работу. Не в том смысле, что нас обязывают, но мы начинаем планировать мероприятия, и мне так или иначе надо будет выезжать. Это, кстати, еще одна причина, по которой я сделала прививку. Я прошла два мероприятия, когда они еще не были запрещены, но уже начался рост заболевших. И одно было с фуршетом на 400 человек, а я стояла на входе. Некоторым приходилось напоминать: вы зашли в помещение, будьте любезны, вы не можете пойти дальше без маски. Кто-то заходил в маске, но все равно это был постоянный контакт. Я была в перчатках, но все равно я что-то давала и что-то брала у людей. Я с ними общалась. И немножко стремновато, когда ты понимаешь, что из 400 человек один-два точно могли болеть. Слава богу, я не заболела, но теперь, придя на мероприятие, я буду работать, а не думать в панике – человек кашлянул только что, он поперхнулся или что? И для меня принципиально важно, что я для людей тоже не представляю никакой опасности. Наверно я могу заболеть и могу быть переносчиком, но у меня шанс это сделать гораздо ниже на те самые 90 антител.

Как бы то ни было, я счастлива, что сделала прививку в числе первых. Очень счастлива, потому что я уже свободный человек.