Кастро покидает пост руководителя Компартии Кубы

89-летний Рауль Кастро покидает пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Об этом он сам сообщил во время 8-го съезда партии в Гаване.

Кастро отметил, что передает руководство страной подготовленным людям, которые имеют многолетний опыт, сообщает официальная газета Компартии Granma.

Впервые за 60 лет представители семейства Кастро не будут занимать руководящие должности.

Фидель Кастро является старшим братом Рауля. Он пришел к власти в 1959 году, а после передал правление родственнику.

В 2011 году Рауля Кастро избрали первым секретарем партии, в 2016-м переизбрав на второй срок.