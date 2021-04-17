Рауль Кастро: конец эпохи

Конец эпохи. Рауль Кастро уходит с поста руководителя Компартии Кубы. Какие перемены ждут страну?

60 лет династии Кастро остаются в истории. На восьмом съезде компартии Кубы Рауль Кастро заявил – готов уступить дорогу молодым. Тем, кто за десятилетия политической жизни прошел путь от самых низов и сохранил в себе этику революции.

"Я завершаю свою деятельность на посту с чувством выполненного долга и верой в будущее нашей родины. Я горячо верю в нашу силу и мужество, и взаимопонимание моих соотечественников. И пока жив, я буду готов отдать себя всего целиком на защиту родины, революции и социализма. Да здравствует свободная Куба!"

Рауль Кастро почти всю свою жизнь посвятил стране. Вместе со старшим братом Фиделем сражался за новую жизнь для острова Свободы. Более полувека возглавлял министерство обороны Кубы. В 2006 году, когда Фидель решил отойти от дел, Рауль принял руководство страной. В апреле 2011 года занял пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы. Спустя пять лет не стало легендарного брата, но Рауль Кастро остался во главе партии.

Жизнь на Кубе изменилась сильно. Рауль Кастро провел ряд важных реформ. Жителям острова Свободы разрешили продавать и покупать недвижимость и автомобили. Стало проще выезжать за границу. Люди получили мобильную связь и доступ в интернет. До этого для покупки сотового телефона требовалось специальное разрешение.

Что касается внешней политики, то при Рауле Кастро Гавана восстановила дипломатические отношения с Вашингтоном. Их разорвали в шестидесятых, после революции. Штаты тогда попытались взять остров штурмом. Битва в Плайя-Хирон спасла кубинскую революцию. Ее годовщина – 19 апреля – остается праздником, который отмечает вся страна.

В 2016 Рауль Кастро принял с визитом Барака Обаму. Тогда после традиционного рукопожатия американский президент попытался похлопать собеседника по плечу. Кастро перехватил руку Обамы и помахал ею в воздухе.

То, что Куба уступать не намерена, Рауль Кастро подтвердил и перед уходом. Заявил: желание содействовать диалогу с Вашингтоном у Гаваны есть, но только в рамках соблюдения независимости Кубы. Что касается внутренней жизни острова, то, по мнению экспертов, больших перемен пока ждать не стоит.

После смерти Фиделя многие западные эксперты предсказывали, что США подчинят себе Кубу. Но этого не случилось. Сейчас даже после ухода с поста Рауль Кастро сохранит немалое влияние на кубинскую политическую элиту.