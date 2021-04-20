Путин обсудил с лидером Кубы укрепление партнерства и борьбу с ковидом

Сегодня Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии страны и с днем рождения – ему исполнился 61 год.

Лидеры России и Кубы высказали готовность развивать двусторонний диалог и сотрудничество, а также координировать усилия в борьбе с распространением коронавируса.

На посту первого секретаря ЦК Компартии Мигель Диас-Канель стал преемником прежнего руководителя партии – Рауля Кастро. 16 апреля тот сообщил, что покидает свой пост и уступает место молодым соратникам.

В телеграмме Кастро Владимир Путин поздравил его с успешным проведением VIII съезда правящей партии, высоко оценил итоги его работы на высших партийных и государственных постах и отметил личный вклад в развитие российско-кубинских отношений.