Президент России пообщался с главой Евросовета

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

На сайте Кремля сообщается, что Путин и Мишель обсудили возможности использования и совместного производства вакцин против ковида. Также стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европой и отметили важность прагматичного сотрудничества.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, Мишель выразил серьезную обеспокоенность арестом оппозиционера Алексея Навального и призвал полностью и безоговорочно уважать его права, передает ТАСС. Также Мишель сообщил президенту России, что лидеры 27 европейских стран обсудят отношения с Москвой на саммите в марте.

Кроме того, в разговоре был затронут вопрос международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Мишель отметил важность глобальной солидарности.