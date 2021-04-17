В Крым и Астраханскую область перебазированы десятки боевых самолетов

В рамках контрольной проверки с аэродрома в Ставропольском крае на оперативные аэродромы Крыма перебазированы экипажи штурмовиков Су-25СМ3. Кроме того, эскадрилья таких же самолетов перебазирована на полигон Ашулук в Астраханской области. Всего в данных мероприятиях задействовано более 50 самолетов.

Также в ходе плановых летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям и подтвердят способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях и полетов на предельно низких высотах над водной поверхностью, передает ТАСС.

Помимо этого, летчики выполнят задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Контрольная проверка войск Южного военного округа проводится в соответствии с планом подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе, Черноморского флота и Каспийской флотилии.