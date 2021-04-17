В Москве красноярцу удалили 50-килограммовую опухоль

В столичном НМИЦ онкологии имени Блохина успешно прооперировали мужчину, у которого в брюшной полости образовалась опухоль весом 48,5 килограмма. Об уникальном случае сообщает РИА Новости.

Из-за огромной злокачественной опухоли в животе 42-летнему жителю Красноярска было трудно ходить и дышать. Все началось с того, что, весив 130 килограмм, мужчина начал резко худеть. При этом его живот не уменьшался. Красноярские медики направили пациента в московский Центр Блохина.

По словам директора центра, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Ивана Стилиди, которые приводит агентство, это самая крупная опухоль, которую он встречал в своей клинической практике. Вся брюшная полость, все органы пациента были придавлены к позвоночнику.

Чтобы удалить злокачественное образование размером 55 сантиметров, хирургам пришлось приложить немало физических усилий. Опухоль в течение трех часов держали, чтобы с ней можно было работать.

Помимо новообразования, врачи удалили пациенту большой фрагмент растянутой кожи. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.