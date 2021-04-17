Огонь повредил кладбище в Тверской области

Накануне, 16 апреля, на территории Щупинского городского кладбища в Ржеве Тверской области вспыхнул пожар.

По предварительной версии, возгорание могли спровоцировать любители сжигания сухой травы. Как это часто бывает, пал вышел из-под контроля.

Огонь перекинулся на кладбище, сгорела часть деревянных крестов, установленных на могилах, искусственные цветы и венки, оставленные близкими покойных.

Как утверждают очевидцы, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам МЧС, которые прибыли на место возгорания по сигналу от местных жителей.