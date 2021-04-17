Франция выделит миллиард евро для пострадавших от сельхозкатастрофы

Во Франции появится специальный фонд для помощи аграриям, сообщил премьер-министр Жан Кастекс. Во время рабочей поездки по юго-западу страны он заявил, что правительство приняло решение оказать помощь фермерам, пострадавшим от весенних заморозков, объем спецфонда составит 1 миллиард евро.

Ранее многие регионы Франции пострадали от длительных и частых заморозков. Несколькими волнами они прошли практически по всем регионам страны с 6 апреля. Местами температура опускалась до минус пяти-шести градусов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди назвал последствия заморозков "худшей катастрофой в сельском хозяйстве 21 века". К примеру, в долине Роны погибло 80% плодовых завязей на фруктовых деревьях.