Екатеринбург готовится к "Универсиаде-2023" и саммиту "СпортАккорд"

В Екатеринбурге накануне побывала большая правительственная комиссия. Целью визита стала оценка того, как город готовится к масштабному спортивному событию – Универсиаде 2023 года. Об этом сообщает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин сначала увидели объекты будущей спортивной деревни на макете. Затем отправились на строительную площадку, где смонтировано уже более половины металлоконструкций. Планируется полностью подготовить к эксплуатации все объекты деревни Универсиады к началу 2023 года.

- Увиденное нами сегодня позволяет высоко оценить уровень подготовки к Универсиаде. Она примет более полумиллиона гостей, в том числе 11 тысяч спортсменов. Здесь они смогут получить наивысший уровень качества сервиса и безопасности, – отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Уже решено, как объекты Универсиады будут использоваться после соревнований.

- Их получит в свое пользование университет. Планируется создать современный кампус. Этот проект заслуживает внимания, – уточнил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Международные студенческие соревнования запланированы на август 2023 года. В ноябре нынешнего года в Екатеринбурге состоится еще одно крупное мероприятие – всемирный саммит "СпортАккорд".

- Оценочная комиссия назвала инфраструктуру города полностью соответствующей требованиям проведения саммита. Основной площадкой выбран международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо", – сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

На всемирный саммит приедут представители разных спортивных федераций, всего более полутора тысячи участников. По словам министра спорта, интерес мирового спортивного сообщества к форуму велик. На следующей неделе оценивать подготовку Екатеринбурга к саммиту приедет оценочная делегация руководства "СпортАккорда".