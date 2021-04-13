Областной дом добровольцев появится у уральских волонтеров

Областной дом добровольцев появится уже в этом году в Екатеринбурге. Как передает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", с такой инициативой волонтеры проекта #Мы вместе обратились к губернатору Свердловской области. Евгений Куйвашев поддержал идею в ходе сегодняшней онлайн-конференции.

Планируется, что местом будущей организации станет один из корпусов областного медицинского колледжа на улице Крылова. В числе сотрудников будет более 15 тысяч активистов.

"Под одной крышей откроется студенческий медиацентр, появится помещение для областного музея добровольчества. Это та история, которой мы должны гордиться. Двор обустроем звукосопровождением, чтобы там могли проходить волонтёрские построения. Будет специальное место для хранения волонтерской атрибутики и формы", – рассказала директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

В доме добровольцев появятся колл-центры разной направленности. Также планируется оборудовать помещения для временного размещения уральцев, оставшихся без жилья.

Создание общей площадки для работы у активистов появилась после того, как уменьшилось количество заявок на волонтерскую помощь. Это связано со спадом заболеваемости коронавирусом. У инициаторов возникла идея создать единую площадку, чтобы сохранить развившееся за год пандемии движение.