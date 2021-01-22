Страна добрых дел: в Биробиджане набрало мощь волонтерское движение

В условиях распространения коронавирусной инфекции волонтеры доставляли гражданам старше 65 лет лекарства и продукты. Акция "Мы вместе" сподвигла множество людей прийти на помощь пожилым и одиноким жителям, а также медикам. Эту работу волонтёры продолжают и сегодня.

Это сейчас в штабе волонтёров-медиков спокойно. В минувшем году здесь не стихал телефон, регулярно поступали сообщения на электронный адрес. Из-за пандемии граждане старше 65 лет вынуждены соблюдать режим самоизоляции.

Волонтеры весь год доставляли им продуктовые наборы, сегодня таких выездов стало меньше. Активисты сосредоточились на помощи одиноким пожилым людям.

"Созваниваемся, уточняем все, что нужно – какие лекарства, их количество; если это по рецептам, то какая аптека. Мы согласовываем все с ними, получаем лекарства, покупаем и доставляем заявителю", – пояснила Анна Мухина, волонтёр акции "Мы вместе".

Штаб волонтеров на базе медицинского колледжа включился в работу в марте. Летом взяли паузу, возобновили свою деятельность с 15 ноября. За два последних месяца 2020 года они отработали более ста сорока заявок.

"Думаю, что штаб будет продолжать работать до тех пор, пока будет нужна помощь людям, которые находятся либо в трудной жизненной ситуации, либо им нужна помощь по доставке лекарств или продуктов – ситуации очень разные", – считает Елена Попова, директор Биробиджанского медицинского колледжа.

Не менее напряженным выдался 2020 год и для волонтерского центра партии "Единая Россия". На постоянной основе здесь трудятся 282 добровольца, из них 115 – это депутаты разного уровня. Они доставляли продуктовые наборы пожилым людям. Лекарства больным коронавирусом привозят регулярно. Ковидные госпитали посещают каждую среду.

"Каждую неделю привозим в госпитали чайные и фруктовые наборы, помогаем доставлять медиков на работу в ранний час, когда автобусы не могут добраться до ковид центра", – рассказывает Антон Болтов, руководитель регионального штаба "Молодая гвардия" в ЕАО.

Волонтеры активно работают и в колл-центре горячей линии 122. Она создана для приема обращений граждан по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Также здесь могут переадресовать обращение в любое медицинское учреждение.

"Живое общение оказывает более эффективную поддержку населению, и также это общение, это помощь, в которой нуждаются пожилые люди", – считает Диана Глазунова, оператор горячей линии медицинского информационно-аналитического центра.

Всероссийская акция "Мы вместе" объединила немало единомышленников. Волонтеры – это общественники, предприниматели и неравнодушные граждане. Каждый может стать добровольцем – для этого нужно позвонить на горячую линию сайта Мывместе2020.РФ.