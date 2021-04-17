Бык убил рабочих на ферме, сейчас его проверяют на бешенство

Накануне, 16 апреля, в крестьянско-фермерском хозяйстве в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области произошел фатальный инцидент, унесший две жизни.

Как сообщили в региональном агентстве ветеринарии, бык напал на рабочих, от полученных травм скончались два человека.

В настоящее время сотрудники Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия проводят расследование обстоятельств ЧП и проверяют быка на предмет наличия бешенства – для этого у животного были взяты пробы.

В сообщении ведомства отмечается, что при визуальном осмотре быка у него не было выявлено никаких признаков опасного заболевания.