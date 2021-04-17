Скончалась 109-летняя Надежда Павлович

Старейшая жительница Сербии Надежда Павлович умерла в Белграде в возрасте 109 лет, сообщает сербский портал "Информер". Долгожительница умерла в своей квартире в центре Белграда. "Баба Надя", как ее называли в Сербии, родилась в Королевстве Сербия и пережила восемь государств и две мировые войны.

Дожить до столь преклонных лет Павлович помогло увлечение спортом. Она с юности занималась легкой атлетикой и гимнастикой, придерживалась четкого режима дня: подъем в 6 утра, отход ко сну в 9 вечера с кратким перерывом на послеполуденный сон. Строгой диеты она не придерживалась, правда, никогда не курила и не любила алкоголь.

Павлович преподавала сербский и немецкий язык, любила читать и слушать классическую музыку. Для общения с внуками и правнуками она освоила смартфоны и мессенджеры. За свою долгую жизнь Павлович дружила с выдающимися личностями своей эпохи, включая сербскую поэтессу Десанку Максимович.