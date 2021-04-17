"Динамо" забило три безответных мяча в ворота "Ротора"

В Волгограде завершился матч 26-готура российской премьер-лиги между местным "Ротором" и московским "Динамо". Гости выиграли с крупным счетом 3:0.

"Ротор" выстоял первый тайм. Преимущество динамовцев было заметным, однако оно осталось нереализованным. Но после перерыва москвичи сумели добиться желаемого результата.

На 56-й минуте защитник волжан Соломон Кверквелия уронил в своей штрафной Сергея Паршивлюка, и гости получили право на пенальти. Даниил Фомин был точен. "Ротор" мог сравнять счет в ответной атаке, но Фламарио не попал в ворота. На 76-й минуте бело-голубые удачно разыграли угловой, и защитник Игорь Ордец отличился во втором матче подряд. А уже в самом конце встречи Клинтон Нжи забил третий мяч в ворота хозяев.

"Динамо" выиграло 3:0, набрало 46 очков и занимает пятое место в чемпионате. "Ротор" проиграл в пятый раз подряд и с 18 очками остается на 14-й позиции.