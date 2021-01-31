Минское "Динамо" переиграло "Витязь", команды на двоих забросили 9 шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на льду домашней арены переиграло подмосковный "Витязь" – 5:4. Команда из Подольска трижды по ходу встречи отыгрывалась, но выйти вперед так и не смогли.

У победителей голами отметились Роб Клинкхаммер (15-я минута), Франсис Паре (20), Илья Усов (24), Роман Горбунов (46) и Шейн Принс (59), а у гостей шайбы забросили Александр Дергачев (19), Даниил Пыленков (22), Данила Моисеев и Линус Хульстрем (60).

"Динамо" потерпело третье поражение в последних пяти играх и с 59 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Витязь" в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем матче "регулярки" КХЛ минчане во вторник, 2 февраля, на выезде сыграют с омским "Авангардом", а подмосковная команда на следующий день в Нижнем Новгороде встретится с местным "Торпедо".