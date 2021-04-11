"Урал" и "Динамо" сыграли вничью, 37-летний Погребняк забил два мяча

В рамках 25-го тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле домашней "ВТБ Арены" сыграло вничью с екатеринбургский "Уралом" – 2:2. "Бело-голубые" по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

У москвичей голами отметились Иван Ордец (47-я минута) и Арсен Захарян (71), две результативные передачи на свой счет записал Константин Тюкавин. В составе гостей оба мяча забил 37-летний Павел Погребняк (43, 75).

Стоит отметить, что москвичи доигрывали встречу в меньшинстве – Себастьян Шиманьски на 56-й минуте получил вторую желтую карточку и отправился досматривать матч в подтрибунное помещение.

"Динамо" с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Урал" расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 очков. В следующем матче чемпионата России "бело-голубые" 17 апреля примут "Ротор", а екатеринбуржцы на следующий день дома сыграют с "Рубином".