"Рубин" на выезде обыграл "Урал" благодаря голу Йевтича

В матче 26-го тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на поле "Екатеринбург Арены" обыграл команду "Урал" с минимальным счетом – 1:0. Для команды Леонида Слуцкого эта победа стала третьей кряду в чемпионате России.

У победителей встречи единственный мяч на 45-й минуте забил швейцарский полузащитник Дарко Йевтич, которому ассистировал Солтмурад Бакаев.

Отметим, что в концовке встречи казанцы остались в меньшинстве – Денис Макаров на 82-й минуте заработал удаление, получив вторую желтую карточку. Уральцы же получили шанс сравнять счет, однако нападающий Андрей Панюков не реализовал пенальти.

"Рубин" с 46 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Урал" расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов. В следующем туре премьер-лиги казанцы 25 апреля примут "Краснодар", а екатерибуржцы днем ранее дома сыграют с "Ахматом".