Слуцкий – о победе над "Ростовом": все решил один эпизод, исполненный Йевтичем

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против "Ростова".

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч в стане победителей на 73-й минуте забил Дарко Йевтич.

"Матч проходил волнами. То мы, то Ростов" владели инициативой, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина". – В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем".

"Рубин" одержал четвертую победу в последних пяти играх чемпионата России и с 43 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Ростов", потерпевший второе поражение кряду, расположился на девятой строчке, имея в активе 37 баллов.