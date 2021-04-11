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Футбол России 8 минут назад

11 апреля 2021 08:40

Слуцкий – о победе над "Ростовом": все решил один эпизод, исполненный Йевтичем

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий
фото: twitter.com/"Рубин" Казань

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против "Ростова".

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч в стане победителей на 73-й минуте забил Дарко Йевтич.

"Матч проходил волнами. То мы, то Ростов" владели инициативой, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина". – В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем".

"Рубин" одержал четвертую победу в последних пяти играх чемпионата России и с 43 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Ростов", потерпевший второе поражение кряду, расположился на девятой строчке, имея в активе 37 баллов.

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