Валерий Карпин: "Ростов" в матче с "Рубином" подвела реализация

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против казанского "Рубина".

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч в стане победителей на 73-й минуте забил Дарко Йевтич.

"За исключением первых 15-ти минут владели инициативой, моменты были, – цитирует Карпина пресс-служба "Ростова". – Подвела реализация. Все остальное – нормально".

"Рубин" одержал четвертую победу в последних пяти играх чемпионата России и с 43 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Ростов", потерпевший второе поражение кряду, расположился на девятой строчке, имея в активе 37 баллов.