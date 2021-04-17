НАСА проведет первые летные испытания марсианского вертолета

В понедельник состоятся первые летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного марсоходом Perseverance на Красную планету, сообщает НАСА. Старт испытаний запланирован на 3:30 по времени Восточного побережья США, через несколько данные поступят на Землю.

Первый полет Ingenuity был намечен на 11 апреля, но несколько раз откладывался. Еще в марте его главный разработчик Боб Бэларам отмечал хрупкость аппарата. Тем не менее все его системы работают штатно, и вертолет весом 1,8 кг станет первым полетевшим на другой планете. Фотографии будут делаться с помощью установленных на Ingenuity камер, это позволит собрать информацию о некоторых участках Марса, которые нельзя рассмотреть из космоса.

Ожидается, что полеты будут продолжаться не менее земного месяца. Планируемая высота полета – 5 м.

18 февраля марсоход Perseverance осуществил посадку в районе кратера Езеро.