Первый вертолет-дрон пролетит над Марсом 19 апреля

Первые летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance, состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно сообщению, испытания должны начаться в 10.30 по московскому времени. Через несколько часов данные должны поступить на Землю. В 21.00 по Москве может состояться пресс-брифинг, где обнародуют первые итоги полета.

Первый полет Ingenuity откладывался несколько раз. Первый полет дрона позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Марса, за которыми трудно наблюдать из космоса.

Полет 1,8-килограммового аппарата пройдет на высоте 3—5 метров и продлится не менее месяца по земному времени. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.