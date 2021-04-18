18 апреля 2021 10:14

Они шумели: мужчина рассказал, почему обстрелял игравшего в футбол подростка

СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия в отношении 60-летнего жителя Дзержинска Нижегородской области.

По версии правоохранителей, мужчина, находившийся на кухне собственной квартиры на третьем этаже в доме по проспекту Чкалова, трижды выстрелил из пневматической винтовки в детей, игравших в футбол на площадке.

Одна из пуль попала в 16-летнего подростка, ранив его в щеку.

Задержанный пояснил следователям, что начал стрелять в детей, потому что они шумели во время игры.

Отметим, что наказание за деяние, инкриминируемое мужчине, предусматривает реальное лишение свободы на срок до семи лет.

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