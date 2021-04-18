Умер Чарльз Гешке – один из основателей Adobe и разработчик формата PDF

В США на 82-м году жизни скончался Чарльз "Чак" Гешке – один из двух основателей компании Adobe и один из разработчиков формата PDF. Он проживал в Калифорнии. Причина смерти не сообщается.

Гешке был соучередителем Adobe вместе с Джоном Уорноком. Их первым продуктом был Adobe PostScript – технология, перевернувшая мир издательских систем. Благодаря Гешке компания всегда стремилась к инновациям, заявил глава компании Шантану Нарайен. Он рассказал, что кроме формата PDF, благодаря Гешке появились такие продукты Adobe, как Acrobat, Illustrator, Premiere Pro и Photoshop.

Нарайен назвал смерть Чарльза Гешке огромной потерей для сообщества Adobe и индустрии технологий, сообщает Associated Press.

До основания Adobe Гешке работал в научном центре Xerox. Свою фирму он создал в 1982 году.

В 1992 году его похитили злоумышленники, в руках которых Гешке провел четыре дня. Похитители назначили выкуп в 650 тысяч долларов. Один из злоумышленников был задержан полицией и показал, где находится пленник.