Серия "А". "Фиорентина" проиграла и отказалась общаться с прессой

В чемпионате Италии очередное поражение потерпела команда Александра Кокорина "Фиорентина". "Фиалки" в гостях проиграли "Сассуоло" (1:3). Два гола они пропустили с пенальти. После игры гости отказались общаться с журналистами.

Как уже сообщали Вести.Ru, лечение травмы русского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина затянулось, и он пропустил уже шестой матч подряд. Впрочем с ним или без него команда из Флоренции выглядит неубедительно. Поведя в счете после гола Бонавентуры, гости пропустили два пенальти от Берарди и гол с игры от Лопеса.

"Фиалки" расположились на 15-м месте в чемпионате Италии с 30 очками. "Сассуоло" (46 очков) после победы поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы. Лидирует по-прежнему "Интер" (74), далее идут "Милан" (63), "Ювентус" (62) и "Аталанта" (61) Алексея Миранчука.