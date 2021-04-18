Что будет с экскурсиями

Столичные экскурсоводы пытаются разобраться в новых правилах, которые на этой неделе утвердил Совет Федерации. Каждые пять лет гидов ждет аттестация, работать в этой сфере смогут только россияне и только в том регионе, где они получали разрешение. Избавит ли все это туристический рынок от самозванцев-нелегалов, и что будет с авторскими экскурсиями?

"Посмотрите налево: все – как и век назад. А на месте магазина "Армения" раньше стоял храм", – у экскурсовода Ирины Буреевой в запасе масса рассказов, 30 авторских экскурсий. Скоро, чтобы их вести, нужно будет стать экскурсоводом официально. "Другие города, однозначно, надо будет проходить по-новому. Это каждый раз учеба, это каждый раз оплачивать. Может быть, это будут зум-конференции, может это будет личное присутствие. Но вот это проблема", – говорит она.

Им слышится угроза в слове "региональность". То есть проверку на профмастерство нужно будет пройти в каждом регионе, где работаешь. Автор экскурсионных циклов Инна Крылова недоумевает: "Если экскурсовод из Москвы везет группу на Байкал, или он проезжает на автобусном туре через несколько областей, получается, что он не может рассказывать ни в Рязанской, ни в Тверской, ни во Владимирской области?"

Это взгляд из Москвы. Авторы законопроекта, сами экскурсоводы и гиды, предлагают взглянуть шире. "Я, например, не считаю необходимым тем же москвичам ездить по всем регионам России и везде вести экскурсии. Пусть свой регион представят те люди, которые там живут. Это даст им и работу, и, с другой стороны, кто лучше них знает, как живет этот регион?" – уверен Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

При этом и московские экскурсоводы могут столкнуться с приезжими гидами. До пандемии так проходили практически все экскурсии для китайских туристов. Свои группы, свои гиды, без разрешений, налогов и… ответственности за слова:

– Там Ленин, там еще Васильевский собор.

– Какой собор?

– Васильевский.

– Вот это памятник кому?

– Я точно не знаю, они защищали своими силами Москву.

– От кого защищали?

– Франции.

Гид-переводчик с китайского языка Павел Вахрамеев возмущен такими "знаниями" экскурсоводов: "Какие-то абсолютно фантасмагорические вещи! Включая и такие перлы:

"Грановитая палата была отстроена для того, чтобы царь там встречался со своими любовницами".

Теперь иностранцам проводить экскурсии в России запретят. От российских гидов закон требует только качественного материала. Хотя в ключевых экскурсионных точках – Кремль, Ленинские горы, ВДНХ – уже сейчас работают только профессионалы.

"Сейчас по территории выставки работают преимущественно аккредитованные специалисты. Потому, что в любой области должны быть профессионалы своего дела", – говорит старший экскурсовод Центра славянской письменности Елена Крикунова. Ее коллега историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров не совсем согласен с требованиями: "По заученном тексту нам предлагают сначала учиться, а потом вести экскурсии. Я свои экскурсии не пишу никогда. Максимум – это какие-то заметки, что за чем идет".

Его опасения напрасны, никто не потребует от гидов утверждать каждую экскурсию отдельно. Речь идет о проверке базовых знаний, как в любой профессии. Причем, работать по старым правилам экскурсоводы смогут ещё минимум год. Пока решается, как именно будет проходить аттестация.