Профпригодность гидов будут проверять каждые 5 лет

Совет Федерации одобрил закон, определяющий порядок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Они будут проходить переаттестацию каждые пять лет. Экзамен будут принимать специальные комиссии, которые будут создаваться региональными органами власти в сфере туризма. В них войдут представители туроператоров, музеев, НКО в сфере науки и культуры, а также профессиональных сообществ гидов.

Экскурсовод должен иметь среднее профессиональное или высшее образование, гид-переводчик – свободно владеть иностранным языком. Он сможет сможет работать только в регионе, комиссией которого он был аттестован.

Иностранцам запрещается вести в России экскурсионную деятельность и работать гидом-переводчиком. При этом иностранцы могут работать инструкторами-проводниками, уточняет "Интерфакс". Ростуризм должен вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов и гидов.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.