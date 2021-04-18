Украинские военные убивают и оставляют без жилья мирных жителей

Из-за поворота появляется автобус, и Елена переводит дух. Семь часов она не находила себе места, отпустив детей в школу. В поселке Донецкий своя школа разбита из-за обстрелов, поэтому детей возят в соседний городок Кировское.

Ехать, казалось бы, недалеко, минут 20, но один участок дороги у украинской армии – как на ладони, и другого пути нет.

Лера Луцюк в школу ездит уже пять лет, когда украинские военные позволяют.

Встретить детей из школы для родителей прифронотового поселка Донецкий – полдела. Передвигаться по улицам из-за обстрелов непросто. "У нас выхода нет. Деткам надо учиться. Дети растут на войне, мира толком не знают", – говорят местные жители.

От их дома до магазина пешком – минут 10. Но за покупками ходит только Елена. Отпускать детей в магазин, да и просто на улицу она уже давно не решается.

Окраина поселка Донецкий. Улица Крыничная. Людей отсюда выселили удары украинской армии. И теперь от улицы осталось только название. В прошлом и улица Сифонная. Жителей Десной, Калинина, Кирова и Пугачева можно пересчитать по пальцам.

"Если у тебя от взрыва вылетели двери и окна, ты не пострадал. Это значит, хорошо. У нас не было ни одного жилого дома, ни социального объекта, ни магазина, ни рынка, чтобы кто-то не пострадал", – сказала Ольга Кобзарь, глава администрации поселка Донецкий.

Елена приехала в поселок Голубицкое проведать мать и передать лекарство. Сегодня два года, как мужа застрелили. Его застрелила украинская диверсионная группа прямо в летней кухне на окраине села. 70-летнего старика убили, вероятно, потому, что посчитали пенсионера врагом. А врагами для Киева по факту 7 лет назад стали все, кто остался жить в Донбассе. Достойно проводить старика в последний путь получилось только лишь под гарантии представителей ОБСЕ. С тех пор на могиле отца Елене побывать не удалось.

Даже после гибели отца и мужа Елена и Юлия Долгополовы с детьми и внуками пытались жить в не раз обстрелянном доме, но в прошлом году уехали. Одна – в соседний городок Кировское, а мать – к соседям. С тех пор в доме и не бывали. И дом, и улица перестали существовать.

Страшно и на улице, и в доме. Ее оказался под обстрелом год назад. А перед этим накрыло три соседних. Ребенок испугался настолько, что почти год не говорил. Молчал. Жестами показывал, что ему нужно или что хочет. В свои три года.

В День памяти жертв украинской агрессии, который здесь отмечали 14 апреля, цветы и венки возлагали у мемориального комплекса под Луганском. Лишь с 14 августа по 5 сентября 2014 года здесь в братской могиле, которую копали экскаватором, похоронили 119 человек, фамилии которых известны. Безымянных тел – до полутысячи.

В папках – свидетельские показания и доказательства военных преступлений Украины против жителей Луганской республики. Волонтеры общественной организации "Не забудем, не простим!" собирают их уже несколько лет.

В отдельной папке – материалы о погибших детях. 35 документально подтвержденных убийств, совершенных украинской армией. Самой младшей жертве не было и 20 дней.

"Купали во дворе дома новорожденную девочку мама и бабушка. Начался обстрел. И мама с девочкой погибли. Для меня все один массив того, что требует справедливости, не мести. Я не отношусь к людям, которые хотят какой-то крови. То есть должен пройти суд, подобный Нюрнбергу.", – считает Сергей Белов, член правления общественной организации "Не забудем, не простим!".