Таких масштабных похорон в ЛНР не было давно

Агрессивный национализм поддерживается на Украине на государственном уровне. После кровавого госпереворота 2014 года батальоны нациков двинулись на Донбасс убивать украинских же граждан и журналистов, которые показывали правду об их зверствах. Недавно мы вспоминали наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших 7 лет назад под Луганском, снимая репортаж о беженцах. То был прицельный минометный удар расчета ВСУ по съемочной группе ВГТРК.

Вот уж 7 лет обстрелы Донбасса не прекращаются. В последнее время обострилась диверсионная деятельность со стороны украинской армии. 11 июня группа украинских диверсантов проникла на пост Народной милиции ЛНР и зверски убила пятерых ополченцев.

Корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин побывал на месте гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина и там, где свое преступление в наши дни совершили украинские диверсанты.

Таких масштабных похорон в ЛНР не было за время всех последних перемирий. К тому, что Украина отказывается соблюдать их условия, привыкнуть, может, и можно попытаться, но чтобы настолько… это понять сложно.

Сразу пятеро военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты ночью в скоротечном бою в окопах переднего края. Глава республики пытается найти слова, обращаясь к близким, но, конечно же, утешить их невозможно. И высшая точка эмоционального накала – детский плач у могилы отца.

Сиротами остались четверо детей, а жену Вячеслава Петрова прямо с кладбища забрали в роддом. "Плечом к плечу", как и в окопе, – четыре могилы и пятая – на соседнем кладбище родного Кировска, который они и защищали.

Поселок Голубовское к линии соприкосновения примыкает вплотную. Некоторые улицы необитаемы, где-то жизнь теплится, хотя уехали многие. Клуб подлатывают после прямых попаданий, он, как и храм, большую часть времени он закрыт.

На околице – картина почти умиротворяющая, если бы поля не были заминированы. Здесь уже начинаются позиции. Идем на первую линию, где и произошло хладнокровное убийство сразу пятерых человек.

На место первого из череды убийств подходим, пригибаясь. Наблюдать за противником с этой точки можно только с использованием трубы разведчика. Этот прибор очень хорошо иллюстрирует то, что здесь происходит. Как только конкретно этот экземпляр был высунут из окопа, он сразу попал под снайперский огонь, и выстрел был, что называется, в яблочко. Вот своеобразный смертельный тир тут происходит.

Действия диверсионной группы были отработаны как часы. Перед тем как спускаться в окоп, она разделилась на две части. Первая спустилась там, где к тому времени был уже убит снайпером рядовой Иванов. Вторая группа спустилась примерно на расстоянии 20 метров, где на тот момент находился второй наблюдающий рядовой Петров, там и завязался ближний бой, в котором он и был сразу убит.

С украинских позиций диверсионная группа стартовала, как только стемнело. И за несколько часов шедший, а вернее ползший впереди сапер сделал дорожку – то есть безопасный проход – по минному полю. К этому времени в другом месте вперед выдвинулись снайперы. Пройдя вдоль окопа, группа разделилась. Снайпер делает выстрели убивает дозорного. Вторая часть группы убивает второго часового, но он успевает открыть огонь. Из соседнего блиндажа сразу же вперед выдвигается подмога, но к этому моменту все пятеро находившихся в окопе переднего края уже были мертвы.

Басмач – командир отделения. В бою погибли его парни. Он первый вышел к бездыханным телам, и ему теперь жить с тем, что он что-то сделал неправильно, даже если это и было не так.

Дед Ваня – в тылу. Живет к линии фронта ближе всех в Голубовском. Просим охарактеризовать ситуацию. "Путин бы договорились с Байденом, что Украина должна Минским соглашения подчиняться", – говорит он. Осталось только донести эту мысль на ту сторону, причем от этого двора – совсем недалеко.

Скорбная дата в Луганской Республике – 7 лет назад здесь погибли наши коллеги Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Их память здесь чтят особо.

Памятник в сквере в самом центре Луганска очень лаконичен. Гранитная стела, прямо с которой, кажется, синхронно взмывают в небо две птицы. Два ордена Мужества и наши журналистские рабочие инструменты – камера, микрофон – такой же, как у меня, и каска с надписью "Пресса". Игорю Корнелюку и Антону Волошину – нашим коллегам, которые коллегами останутся навсегда.

Вот эти кадры: единственный выживший, оператор Виктор Денисов, прячется под военную амфибию, тогда спасшую ему жизнь. И не прекращает снимать.

За прошедшие 7 лет главный байкер Донбасса, участвовавший в том бою, стал уже депутатом Республиканского совета, а покореженная взрывом амфибия заняла свое место на импровизированной музейной площадке под открытым небом.

Крест на месте гибели ребят без цветов не бывает, а в школе поселка Металлист, о котором был их последний репортаж, открыт музей военных корреспондентов. Школе присвоено имя наших ребят, и ВГТРК оказывает шефскую помощь. Выпускники учатся на журналистов.

"Любое трагическое событие, которое происходит, мы всегда должны о нем помнить, потому что есть известная поговорка, о том, что если мы забудем, то это снова придет. Это не значит, что мы должны думать об этом каждый день, говорить об этом каждый день и любое свое действие через это пропускать. Но это всегда должно оставаться где-то на подкорке, что это было, и нужно учитывать те обстоятельства, при которых это произошло, чтобы это не допустить", – считает Олег Алабушев, выпускник школы поселка Металлист имени Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Погибшие в недавнем скоротечном бою луганчане навечно внесены с списки части батальона "Призрак", в котором они служили. По гражданской профессии из них никто не был военным. Евгений Дымченко – слесарь. Сергей Кочетов – экскаваторщик. Андрей Суслов – сварщик. Сергей Иванов – тракторист. Вячеслав Петров – повар-кондитер.

"Силы специального назначения действовали, чтобы сорвать переговоры, которые после смерти наших военнослужащих проходили с Байденом. Я считаю, что это была провокационная акция, чтобы вынудить нас на любые активные действия. Им любой ценой надо было сделать так, чтобы мы нарушили Минские соглашения. У них это не получилось и никогда не получится, потому что мы желаем окончания этого конфликта мирным способом, нам не нужно кровопролития. Мы не приходили к ним с войной, это они к нам пришли", – сказал Артур Богаченко, начальник штаба батальона "Призрак".

Интервью начальника штаба мы записываем на фоне роддома города Стаханов не случайно. Придя с фруктами и соками, командир не угадал – надо было с цветами, так как прямо в ходе нашей работы на свет появился если не сын полка, то сын батальона точно. С именем малыша – уже есть ясность.

"Муж хотел Артемом назвать", – говорит Ольга Петрова, супруга погибшего военнослужащего ЛНР Вячеслава Петрова.

Соблюдать традицию и писать на заборе "Спасибо за Артема", видимо, придется приходить всем батальоном. А поля и леса вокруг Голубовского рано или поздно обязательно станут мирными.