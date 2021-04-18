В Донбассе перехвачен "Фантом" Украины

В Луганской народной республике (ЛНР) перехвачен и принудительно посажен ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летательный аппарат "Фантом-4" с закрепленным на нем боеприпасом летел из населенного пункта Попасная в направлении города Первомайск.

Беспилотник был обнаружен и перехвачен расчетом радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР с применением станции подавления "Тритон-М1", передает ТАСС. После принудительной посадки аппарата с его флеш-накопителя были изъяты фото- и видеоматериалы, они изучаются специалистами, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

ЛНР оперативно довела эти факты до сведения представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях. По словам Осадчего, украинское командование преднамеренно идет на проведение провокаций в преддверии запланированной на 19 апреля встречи политических советников лидеров стран – участниц "нормандской четверки".

Тем временем Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило об обстреле украинскими военными из автоматического станкового гранатомета села Ленинское на юге ДНР. Обстрел начался в 16:45 из подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное. Всего было выпущено 20 гранат, о разрушениях и пострадавших пока не сообщается.