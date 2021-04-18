Питерскую остановку разгромили топором

Нетрезвый мужчина разгромил топором остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Он задержан, никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 апреля, на Выборгском шоссе. В полицию позвонили очевидцы, которые рассказали, что агрессивный гражданин крушит остановку. К моменту приезда полицейских он успел разбить стеклянные опоры и рекламные щиты.

Дебоширом оказался 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в территориальный отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что 28-летняя петербурженка, предположительно в состоянии наркотического опьянения, изрезала ножом руку своему 9-летнему сыну.