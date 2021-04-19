Испытания и производство "Спутника V": в Турции уточнили детали

Испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" продолжаются, но об одобрении ее производства в Турции пока говорить рано.

Об этом РИА Новости рассказал член научного совета при министерстве здравоохранении страны по коронавирусной инфекции Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

Он пояснил, что местные СМИ его неправильно поняли – речь шла лишь промежуточных этапах испытаний "Спутника V".

Кайыпмаз подчеркнул, что был очень расстроен тем, что журналист неправильно его понял и позвонил в газету, где его заверили, что убирают информацию с сайта.

Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины "Спутник V"​​​.

В данное время препарат, чья эффективность составляет 91,6%, одобрен в 60 государствах с общим населением около трех миллиардов человек.