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Коронавирус 45 минут назад

17 января 2021 13:36

Российской вакцины не оказалось в перечне Союза врачей Турции


EPA

В подготовленном Союзом врачей Турции обзорном материале "Вакцины – общая ценность для всего живого" не упоминается российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов направил в организацию письмо, в котором выразил удивление этим фактом.

Он отметил, что эффективность "Спутника V, первой мире в получившей национальную регистрацию вакцины Центра имени Гамалеи, как и у перечисленных в обзоре препаратов, выше 90%, вакцина также обеспечивает полную защиту от тяжелого течения COVID-19.

"Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин…, а "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий", – приводит выдержку из письма посла РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что препаратом "Спутник V" привиты уже более полутора миллионов человек. Вакцина одобрена не только в России, но и ряде других стран, в частности в Белоруссии, Сербии, Аргентине, инициирован процесс ее регистрации в ЕС, подана заявка на сертификацию в ВОЗ.

В этой связи Ерхов усомнился в правильности решения турецких медиков не упоминать такой препарат в числе противокоронавирусных вакцин. "Полагаем, что ни политическая конъюнктура, ни экономические соображения в этом вопросе не должны становиться выше интересов защиты здоровья граждан", – подчеркнул российский посол.

Между тем пресс-службе турецкого минздрава ранее заявили, что сообщения об отказе Турции от "Спутника V" являются недоразумением. Глава ведомства Фахреттин Коджи сообщил, что российская вакцина должна пройти проверку по токсикологии, и эта работа в стране началась.

На этой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса. Людей прививают вакциной СoronaVac китайской компании Sinovac. Первую дозу вакцины 14 января получил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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