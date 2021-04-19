Новосибирца застрелили при попытке побега из суда

В Новосибирске застрелили мужчину, пытавшегося сбежать из-под стражи. ЧП произошло во дворе здания Центрального районного суда. Полицейские попытались остановить нарушителя, в какой-то момент им пришлось открыть стрельбу. Сибиряк скончался в машине скорой помощи, ему было 34 года. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 19 апреля. Известно, что мужчину задержали по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как рассказали представители пресс-службы районного суда, во время разгрузки конвойного автомобиля новосибирец, которому должны были избрать меру пресечения, потребовал его отпустить. Мужчина удерживал сотрудника конвоя, угрожая применить насилие. В этот момент другой сотрудник конвоя выстрелил в задержанного из табельного оружия, в результате тот скончался.

Как выяснилось, в заложниках у злоумышленника находилась сотрудница правоохранительных органов, к горлу которой он приставил заточку. По данному факту глава МВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку.