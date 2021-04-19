Лучший хореограф Британии ушел из жизни из-за клеветы

Британский хореограф Лиам Скарлетт покончил с собой после обвинений в домогательствах. Ему было всего 35 лет.

О смерти танцовщика сообщила его семья, не назвав при этом причину. Однако театральные эксперты уверены, что это был именно суицид.

Лиам Скарлетт с 2005 года выступал на сцене Ковент-Гарден, а затем стал самым молодым хореографом в истории театра. Также он был консультантом австралийского Квинслендского балета, сотрудничал с балетными труппами США, Новой Зеландии и Норвегии. Его называли лучшим британским хореографом за последние полвека. Балет "Лебединое озеро", поставленный им на сцене Ковент-Гарден в 2018 году, получил высочайшие отзывы критиков.

В 2019 году его обвинили в непристойном поведении и домогательствах по отношению к студентам и танцовщикам. Доказательств так не было представлено, дело даже не передали в полицию. Но несмотря на это, театр прекратил сотрудничество с Скарлеттом, а его "Лебединое озеро" убрали из репертуара. Такое же решение принял Датский королевский балет. Для хореографа это фактически стало запретом на профессию. За день до его смерти датский театр отметил его "Франкенштейн-шоу".

Теперь Ковент-Гарден на своей странице в Twitter написал: "Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот трудный час наши мысли с его родными и друзьями".

Известие о смерти прокомментировал балетмейстер Алексей Ратманский в Facebook. Он назвал Скарлетта редким хореографическим талантом. "Как это возможно, что весь балетный мир, все мы, отвернулись от такого удивительного таланта, заставив его умереть таким молодым?! Стыд и печаль...", — написал он. Также он задается вопросом, смогли бы сегодня работать Дягилев, Нуреев и другие великие люди, которые не были безупречны.