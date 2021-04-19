Кинолог российского происхождения погибла в Италии, спасая щенка

Уроженка России погибла при попытке спасти свою собаку из оросительного канала в Италии. Спасатели почти двое суток искали ее после звонка встревоженных родителей, которые проживают в Турине, сообщает Milano Today.

Речь идет о 35-летней Полине Кочеленко, которая получила в Италии степень магистра в области юриспруденции, работала моделью и даже участвовала в 2017 году в реалити-шоу "Остров Адама и Евы" на Deejay TV. Все это время основной ее страстью оставались собаки, которым она в итоге и посвятила все свое внимание, став кинологом. За несколько месяцев до трагедией она перебралась в крошечную деревушку Валеджо между Павией и Виджевано, где на участке держала шесть немецких овчарок.

Днем 16 апреля она отправилась на прогулку с двумя щенками, но один из них, как полагают следователи, заигравшись, свалился в оросительный канал, больше напоминающий бурную реку. По предварительной версии, Полина бросилась ему на помощь, но в итоге и сама не смогла выбраться. Ее тело обнаружили поздним вечером 18 апреля примерно в 700 метрах от того места, где она оставила на берегу телефон, ключи от дома и поводки и прыгнула в воду.

Соседи видели в тот день мокрого и напуганного щенка, которого заводчица, предположительно, все же смогла спасти. Неизвестной остается судьба двух из шести ее собак.