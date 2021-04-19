В Костромской области на помощь МЧС в борьбе с пожарами придут дроны

На территории Костромской области официально объявлен пожароопасный сезон. Об этом со ссылкой на Управление МЧС передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По прогнозам специалистов, среди объектов, которым угрожают природные пожары, – более 150 населённых пунктов, а также 13 организаций детского отдыха и 11 садовых кооперативов. Большую помощь пожарным будут оказывать авиация и беспилотники.

Дроны займутся осмотром пожарной обстановки в сёлах, посёлках и деревнях, которые вплотную примыкают к лесам. Также под особым контролем – палы травы. В этом сезоне их зарегистрировано уже более полусотни. В целом по региону МЧС готовится к сложному сезону.

Спасатели планируют проводить регулярный инструктаж жителей, в том числе раздадут памятки о правилах пожарной безопасности. Напоминаем, что жечь сухую траву или мусор на придомовых территориях и дачных участках строго запрещено. Штрафы нарушителям – до 10 тысяч рублей.