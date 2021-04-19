Убийца пятилетней девочки в Крыму получил пожизненный срок

В Крыму убийцу пятилетней падчерицы приговорили к пожизненному сроку. По информации СК, отчим избил девочки и, опасаясь что ребенок об этом расскажет, утопил в ванной. Об этом сообщает ГТРК "Вести Крым", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольгу Постнову.

"Установлено, что 12 ноября 2019 обвиняемый вывез тело девочки из дома и закопал неподалеку от места жительства. Затем мужчина забрал из детского сада документы на детей и со своим младшим сыном попытался выехать в соседнее государство. Однако не смог этого сделать. Чтобы обеспечить себе алиби, злоумышленник по возвращении домой заявил в полицию об исчезновении девочки", – рассказали представители пресс-службы СК.

Напомним, ранее в ходе допроса следователи раскрыли детали убийства. Мужчина дал признательные показания. Как выяснилось, отчим сначала избил девочку, которая в тот момент купалась в ванной, подавив таким образом волю к сопротивлению, после чего совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.