Быстро, элегантно: россиянки взяли четыре золота Матолимпиады

Блестящая и безоговорочная победа российских школьниц в престижном международном математическом конкурсе. Четыре участницы из России взяли золото на Европейской олимпиаде для девушек, обойдя более двухсот конкуренток. Состязание из-за коронавирусных ограничений проходило в виртуальном формате. Но сложность заданий менее реальной от этого не стала.

Рано утром очень уставшие, завершившие сразу две олимпиады, они прилетели домой. Задача номер один – выспаться. Задача номер два – решать новые задачи. Вся жизнь – сплошная математика. Их уровень таков, что первое место на международной олимпиаде для девочек – очень приятная, но совсем не неожиданность.

"Международная олимпиада была сильно проще, чем вторая. Россия намного лучше готовит школьников", – констатирует победитель Европейской математической олимпиады, ученица Президентского физико-математического лицея Санкт-Петербурга Таисия Коротченко.

На международной олимпиаде из двух с половиной сотен участниц верхние строчки у девчонок из российской сборной. Потрясающий успех – 167 баллов из 168 возможных, и четыре золота.

"Все задачи сложные. И к ним нужно найти решения", – оценивает уровень сложности победитель Европейской математической олимпиады, ученица лицея №131 Казани Розалина Миргалимова.

Решали под чуткими взглядами Ферма, Колмогорова, Лобачевского. На столе – только бутылка воды. Все остальное, что требуется участницам, – любовь к математике, оригинальное мышление и скорость.

"Все эти задачи разве что профессор математики решит", – уверен тренер сборной России по математике, учитель математики Президентского физико-математического лицея Кирилл Сухов.

Нестандартность зашкаливает. Например, число 2021 – счастливое. Возможно ли при соблюдении ряда условий считать число 2021 в 2021-й степени счастливым? От такой постановки вопроса растеряется не только обычный школьник, но и многие педагоги. Эти девочки-математики, если и наделали случайные ошибки, то сами же их и отследили.

"Я нечаянно во всем решении в одной строчке записала "А" вместо "Ф", – запуталась в раскладке клавиатуры победитель Европейской математической олимпиады Таисия Коротченко.

Две гениальные девчонки – из Казани, еще две – из Санкт-Петербурга, из знаменитого физико-математического лицея №239.

Вешать дипломы на стенки тут не принято – стенок не хватит. Это просто Лаборатория непрерывного математического образования – альма-матер великих математиков. Один Перельман, доказавший недоказуемую теорему Пуанкаре, чего стоит. Олимпиада по математике по половому признаку – это поиск наиболее элегантных и изящных решений. Еще два имени войдут в списки победителей международных олимпиад.

Цена таких побед – постоянная нехватка времени. Большинству талантливых ребят некогда увлекаться чем-то еще

"Даже встречи с друзьями – редкость", – вздыхает девочка из Казани.

В Казани в ожидании Розалины Миргалимовой родители перебирают дипломы. Олимпиада за олимпиадой, скучают даже когда ребенок дома, ведь дочь все время занимается. И даже теперь отдыхать рано.

Конец учебного года, а значит надо еще потрудиться.