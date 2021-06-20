Россиянки – абсолютные чемпионки евроолимпиады по информатике

Россиянки стали абсолютными чемпионками первой Европейской женской школьной олимпиады по информатике. Соревнования проходили в Швейцарии. Первое место в индивидуальном зачете также поделили между собой российские участницы.

Четыре "золота" в копилке нашей сборной – результат феноменальный. Уже в третий раз в нынешнем сезоне международных школьных олимпиад российские команды завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютные рекорды. Сама олимпиада проходила в онлайн режиме, награждение золотых медалистов прошло тоже необычно.

Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и многие другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4 участниц. Россию представляли Екатерина Шиляева из физико-математического лицея Челябинска, Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства, Екатерина Порай из московской школы "Летово", и одна из самых юных участниц олимпиады – Дарья Грекова, ученица 7 класса московской школы № 2007. Кстати, после этой победы она готовится уже к следующей.

"Самой сложной задачей была задача второго тура. Кроме задач, было сложно не переживать, когда что то не получалось. Завтра мне надо написать олимпиаду Келдыша, для того, что бы пойти на другую олимпиаду, я очень хочу туда попасть", – рассказала Дарья Грекова.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко, набрав одинаковый максимально высокий результат 709 баллов. Екатерина и Алиса показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли всего лишь 15 участниц олимпиады. Девочки подчеркивают: сложнее всего было справиться с волнением, но у них все получилось. Победили, как говорится, играючи!

"Наверное, сейчас – чувство радости. Было бы грустно, если бы я проиграла. А что было сложное самое? Ну, наверное, контест, последняя задача второго дня, а так было все вообще легко", – рассказала Екатерина Шиляева.

По словам тренерского штаба нашей сборной, результат вполне ожидаем. Он только подчеркивает сильную составляющую школьного IT-образования в России. Девочки действительно были на голову выше своих соперниц из других стран. Российскую команду поздравил министр просвещения Сергей Кравцов: "Наши школьницы своим выступлением наглядно доказали, что, во-первых, вопреки расхожему мнению, информатика и программирование интересны не только ребятам. Во-вторых, то, как наши девушки справились с заданиями, уровень этих заданий и уровень найденных ими решений в очередной раз показывают и общий уровень школьного IT-образования в России, которое сегодня уже не нуждается в какой-то дополнительной рекламе на мировой арене".

"Секрет успеха заключается в систематической работе, которая у нас проводится с одаренными школьниками в России. Это и работа в регионах, где их отбирают, учат и с ними занимаются лучшие педагоги из их региона. Это образовательный центр "Сириус", каждая из девочек побывала в нем не однократно, мы их собирали на различные смены, и здесь с ними велась систематическая работа для подготовки к соревнованиям", – рассказала заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева.

Стоит напомнить, что эта олимпиада организована, чтобы поддержать интерес школьниц к изучению информатики и увеличить число девушек, участвующих в международных соревнованиях по этому предмету. Первая международная олимпиада целиком и полностью превратилась в триумф российских девочек.