Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость

Никто не сомневается в силе духа украинских военнослужащих. Однако, как отметил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, настало время для доминирования не храбрости, а мудрости. По его словам, не бравада с обещаниями воевать до последнего украинца, только не понятно за кого и за что.

"Мы должны говорить не о том, как будем воевать, а думать, как не допустить этого ужаса, – заявил г-н Шуфрич. – Я хочу, чтобы солдаты возвращались домой".