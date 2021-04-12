Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду

"Сегодня мы рассуждаем о ситуации в Донбассе, то говорим, что вооруженный конфликт маловероятен. Но мы, – как заметил в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, – к сожалению, не слышим слова "исключается".

Нестор Шуфрич подчеркнул, что много вопросов возникает относительно визита президента и главнокомандующего на позиции в Донбассе. Все обратили внимание на неприличное отсутствие предварительного разговора Зеленского с Меркель и Макроном: уже прошло 20 дней с тех пор, как глава Украины пообещал переговорить с лидерами Франции и Германии по поводу ситуации на линии разграничения сторон.

"Внезапно оказалось безо всякого предварительного разговора, что 15 апреля Зеленский доедет до Парижа, – рассказал г-н Шуфрич. – Никто не представляет, о чем они будут говорить, но мало кто на Украине знает, что Германия и Франция уже предложила 11 кластеров по быстрейшей реализации Минских соглашений и того комплекса мер, который был согласован в 2015 году".

Сегодня в Украине имеют свои интересы и Турция, и США, у Китая, который внимательно наблюдает за происходящим на украинско-российской границе, свой интерес. Россия в этой ситуации исходит из своих национальных интересов, уверен депутат. Украина также должна исходить из своего национального, но не националистического, интереса.

"Сегодня я вижу, что украинская власть идет на поводу у националистов и там, где должна показать силу, демонстрирует откровенную слабость. А там, где надо проявить политическую мудрость, в ход идет непродуманная бравада", – заключил Нестор Шуфрич.