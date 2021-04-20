Ласковое тепло вытесняют дожди

Период дождей начинается: в Европейскую часть России прорвался активный балканский циклон. Где сегодня пройдут самые сильные ливни? Какие регионы затронет похолодание? И насколько понизится температура?

На Русской равнине период яркой и слишком теплой погоды подошел к концу. Больше недели в регионе держалось майское, а в отдельные дни – июньское тепло. Увы, помимо очевидных плюсов, у такой погоды есть и минусы: резко ухудшилась пожарная обстановка. Загорелись юг, Черноземье, Поволжье и Центр... В одной только Владимирской области с начала пожароопасного сезона огонь уже уничтожил порядка 60 строений.

Накануне география возгораний продолжила расширяться: первый лесной пожар в этом году был зафиксирован в холодном Пермском крае, а Уфу накрыло дымом – неподалеку от города вспыхнули несколько гектаров прошлогодней травы.

В большинстве случаев причиной пожаров становится человеческая беспечность – люди жгут траву, которая во многих районах необычно рано показалась из-под снега.

Сегодня в совместной с Роскосмосом рубрике – снимок с орбиты. Посмотрим, где в России располагается граница снежного покрова. Изображение получено со спутника "Метеор-М", и на нем отчетливо видно, что на Русской равнине в понедельник сугробы оставались только на крайнем Северо-востоке. От снега уже начал освобождаться даже Урал и Западная Сибирь – вплоть до Прииртышья.

Впрочем, в понедельник погода начала меняться, и первыми это почувствовали жители Черноземья. Например, в Воронеже прошел настоящий апрельский ливень, а кое-где осадки переходили в град. То же самое в Курской и Липецкой областях... А сегодня ненастье не просто сохранится, но станет даже более интенсивным.

Дело в том, что на Европейскую территорию России обрушится циклон, накануне раскрутившийся над Балканами. Облачные поля вихря накроют практически все от Причерноморья до верховьев Волги, а наиболее интенсивные дожди ожидаются там же, в Черноземье – местами выпадет более половины апрельского объема влаги за сутки. Такие ливни случаются в регионе в среднем раз в четверть века.

Например, в Воронеже осадки усилятся во второй половине дня, а к вечеру их интенсивность может достигать 6-8 миллиметров за 3 часа. В целом за 12 часов может вылиться свыше 20 миллиметров – в полтора раза больше прежнего суточного рекорда, датированного 1966 годом.

И лишь завтра утром погода станет налаживаться – в Воронеже, но не на Русской равнине. В целом в регионе период ненастья только начинается: уже завтра циклон будет поливать дождями северную половину Русской равнины, но затем в течение атмосферных процессов вмешается сибирский антициклон. Он не пропустит этот вихрь дальше на восток, и тому останется только кружить на северо-западе страны.

В итоге в восточной части Русской равнины дождей будет мало. Например, до Уфы они доберутся только в конце недели, и пока воздух продолжит хорошо прогреваться: завтра-послезавтра до +14...+16. Затем облачные поля ограничат приток солнечного тепла, начнется похолодание: к субботе до +11.

А вот в Центральной России погода испортится уже сегодня. В Москве – всего +10, а завтра столицу накроют наиболее сильные ливни. Ночью и утром местами осадки могут переходить в снег, а дневная температура понизится до +8, что на два с лишним градуса ниже апрельской нормы. Правда, с четверга в разрывах дождевых туч выглянет солнце и сразу потеплеет до +14...+16.