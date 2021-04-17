Каким будет похолодание в России

Аномальная жара в регионах России слабеет. Прохладу несет циклон, облачные поля которого накрывают европейскую часть страны. Однако резкое повышение температуры на Русской равнине успело привести к ряду неприятных последствий.

Обугленный кирпич, горы пепла, расплавились даже газовые трубы: в селе Мечетка Воронежской области пожар уничтожил восемь домов. Огнем уничтожены и хозяйственные постройки. Но село удалось отстоять. Спасатели не допустили распространения пожара. Из людей никто не пострадал. Очевидцы рассказывают: сначала загорелась сухая трава. Кто ее поджег, еще предстоит разобраться.

Другой крупный ландшафтный пожар едва не добрался до Воронежа. Его остановили на подступах к городу. Сверху хорошо видны масштабы возгорания – гектары выжженной земли. Следователи уже занимаются поиском виновных в поджогах травы. Чуть позже в Воронеже выяснились интересные подробности пожара в микрорайоне Масловка, который тушили целые сутки. На съемках видно, с какой скоростью распространялся огонь. Местным жителям удалось снять вероятных поджигателей сухой травы. Их, оказывается, пытались вразумить словами, но на увещевания они не отреагировали.

Поджигателей ищут и в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. В деревне Першково огонь с сухой травы тоже перекинулся на дома. Много работы в последние дни было у пожарных города Новомосковска Тульской области. В течение четверга то там, то тут тушили траву. Ночью один из таких палов подошел вплотную к территории детского сада. Пожарные боролись с огнем, бегая между корпусами, верандами и песочницами.В Липецке пожарные приехали тушить горящую траву неподалеку от жилых домов, машину поставили метрах в 10 от возгорания. Но вдруг – порыв ветра, и стена пламени понеслась на отряд спасателей. Все выжили, однако спецавтомобиль пришлось бросить.

Масштабы возгораний в российских городах и окрестностях таковы, что дым просматривается даже из космоса.

Русская равнина полыхала на фоне аномального потепления. В Москве, Рязани, Тамбове и других городах были установлены новые температурные рекорды. Пожары буквально из окон своих квартир снимали жители Саратова, Рязани, Пензы, Ульяновска. В течение всей рабочей недели температура в средней полосе европейской части России била рекорды. Вначале в зоне экстремального перегрева оказался запад региона, а затем небывало высоко стали подниматься столбики термометров на востоке. Причем во многих районах прежние рекордные значения были превышены сразу на 2-3 градуса.

Надо сказать, что 20-градусная жара в середине апреля приходит не часто – в среднем лишь раз в 7-8 лет. Такие потепления приносят мощные потоки воздуха, движущиеся с юга вдоль меридиана. И очень часто такая аномалия сохраняется и в мае. Вот только в конце весны возрастает риск арктических вторжений, и период возможных заморозков становится на неделю больше относительно климатических сроков.

Экстремальная жара пришла на Русскую равнину в результате столкновения двух разнородных атмосферных вихрей. Они отчетливо различимы на снимке спутника "Метеор-М". Циклон, наступающий с юго-запада, закачивал в регион воздушные массы из субтропического пояса. А ясная погода в зоне очага высокого давления позволила этому воздуху еще дополнительно прогреваться. И теперь облачный вихрь начинает теснить антициклон, не пускавший его вглубь России.

Так что дождевые тучи с каждым днем будут сгущаться, но пока интенсивность осадков ожидается небольшой. Ситуация изменится на следующей неделе, уже во вторник сильные ливни ожидаются на юго-западе европейской части России, здесь они местами могут принести порядка половины апрельского объема влаги за сутки. С одной стороны, это хорошо – снизится пожароопасность, но с другой – заметно сократится приток солнечного тепла.

Например, в Москве в воскресенье-понедельник после субботних +18 столбики термометров поднимутся только до +14…+15. А со вторника, когда дождевые тучи окончательно спрячут солнце, дневная температура уже не превысит +11…+12, впрочем, такой температурный режим вполне в рамках апрельской погоды.