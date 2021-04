Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге произошло историческое событие. Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Патрик Марло провел 1768-ю игру в лиге. Таким образом, 41-летний канадский хоккеист побил рекорд Горди Хоу по количеству встреч, проведенных в НХЛ. Это произошло в матче против "Вегас Голден Найт".

Марло был выбран "Сан-Хосе" еще на драфте 1997 года под общим вторым номером. За свою карьеру он набрал 1196 очков в регулярных чемпионатах, забросив 566 шайб.

