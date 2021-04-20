Тысячи гектаров земли и леса горят в России

Жителям Забайкалья запретили ходить в лес до окончания майских праздников. Таким образом местные власти хотят избежать роста природных пожаров. Уже сейчас в регионе горит более 130 гектаров.

Самая серьезная ситуация по стране – в соседней Амурской области. К тушению привлекают дополнительные силы. Мешает сильный ветер, который раздувает пламя. Огонь прошел более 1600 гектаров – горит в основном сухая трава, сообщает "Россия 24".

Мощный пожар в воронежском заповеднике признали поджогом. Подозреваемый в розыске, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пламя уничтожило сотни гектаров леса, погибли животные. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

За минувшие сутки в России ликвидировали 90 природных пожаров.