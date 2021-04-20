На резиденции президента Чехии появилась надпись "Измена родине"

На дворцовом комплексе Пражского града, который является официальной резиденцией президента Чехии Милоша Земана, ночью появилась спроецированная надпись "измена родине".

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский, по факту административного правонарушения ведется расследование.

Ответственность за произошедшее взяла на себя местная гражданская инициатива "Пресечь предательство родины". Она обвиняет Земана в продвижении в республике российских интересов в ущерб национальным, передает ТАСС.

Кроме того, активисты обвиняют президента в стремлении максимально расширить количество участников тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на востоке страны, включив в него Росатом, а также в желании получить для жителей Чехии российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

По мнению пресс-секретаря чешского лидера Иржи Овчачек, инцидент связан с действиями правой оппозиции перед предстоящими 8 и 9 октября этого года выборами в нижнюю палату парламента.

Он отметил, что оппозиция уже более года лжет, распространяя ненависть. "Это ее очередной вызывающий чувство стыда поступок", – отметил представитель президента страны.

Как сообщалось, глава правительства Чехии Андрей Бабиш предложил отстранить "Росатом" от участия в тендере, так как власти страны заявили о причастности российских спецслужб к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице близ города Злин в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это обвинение "маразматическим парадом".