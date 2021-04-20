20 апреля 2021 12:41

На резиденции президента Чехии появилась надпись "Измена родине"

ASybera

ASybera
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ASybera

На дворцовом комплексе Пражского града, который является официальной резиденцией президента Чехии Милоша Земана, ночью появилась спроецированная надпись "измена родине".

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский, по факту административного правонарушения ведется расследование.

Ответственность за произошедшее взяла на себя местная гражданская инициатива "Пресечь предательство родины". Она обвиняет Земана в продвижении в республике российских интересов в ущерб национальным, передает ТАСС.

Кроме того, активисты обвиняют президента в стремлении максимально расширить количество участников тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на востоке страны, включив в него Росатом, а также в желании получить для жителей Чехии российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

По мнению пресс-секретаря чешского лидера Иржи Овчачек, инцидент связан с действиями правой оппозиции перед предстоящими 8 и 9 октября этого года выборами в нижнюю палату парламента.

Он отметил, что оппозиция уже более года лжет, распространяя ненависть. "Это ее очередной вызывающий чувство стыда поступок", – отметил представитель президента страны.

Как сообщалось, глава правительства Чехии Андрей Бабиш предложил отстранить "Росатом" от участия в тендере, так как власти страны заявили о причастности российских спецслужб к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице близ города Злин в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это обвинение "маразматическим парадом".

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